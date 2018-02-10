Шеффилд Юнайтед
    -
    15:30
    10.02.18
    Брамалл Лэйн
    Лидс Юнайтед
      Чемпионшип • Тур 31
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Шеффилд Юнайтед - Лидс Юнайтед
      Чемпионшип - 10 февраля 2018

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Шеффилд Юнайтед – Лидс Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:30 10 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Крис Уайлдер или Пол Хекингботтом? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Шеффилд Юнайтед – Лидс Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Шеффилд Юнайтед и Лидс Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0