Бристоль Сити
    -
    18:00
    10.02.18
    Эштон Гейт
    Сандерленд
      Чемпионшип • Тур 31
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      Бристоль Сити - Сандерленд
      Чемпионшип - 10 февраля 2018

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Бристоль Сити – Сандерленд на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 10 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Ли Джонсон или Крис Коулмэн? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Бристоль Сити – Сандерленд? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Бристоль Сити и Сандерленд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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