Мэйсон еще 2 года назад играл за «Тоттенхэм», а сейчас завершил карьеру в 26 лет из-за травмы головы

Полузащитник «Халл Сити» Райан Мэйсон завершил карьеру в 26 лет.

Защитник получил серьезную травму 22 января 2017 года в матче чемпионата Англии между «Челси» и «Халлом». В одном из игровых эпизодов Кэйхилл врезался в Мэйсона, и Райан получил тяжелые повреждения головы. Медики приводили его в чувство в течение 5 минут, но он не смог продолжить игру и был заменен.

13 февраля 2018 года, спустя более чем год после того столкновения, Мэйсон принял решение завершить карьеру.

Райан обследовался у многих нейрологов и нейрохирургов, которые посчитали, что футболисту нельзя возвращаться в большой спорт.

Мы недавно писали текст про Мэйсона и его травму. Он вот тут.

Мэйсон – воспитанник «Тоттенхэма».

В 2016 году он перешел в «Халл Сити» за 15,4 миллиона евро.

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