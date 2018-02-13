Getty Images

Мэйсон еще 2 года назад играл за «Тоттенхэм», а сейчас завершил карьеру в 26 лет из-за травмы головы

Мэйсон еще 2 года назад играл за «Тоттенхэм», а сейчас завершил карьеру в 26 лет из-за травмы головы
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Столкновение с Гари Кэйхиллом стоило Райану карьеры.

Полузащитник «Халл Сити» Райан Мэйсон завершил карьеру в 26 лет.

Защитник получил серьезную травму 22 января 2017 года в матче чемпионата Англии между «Челси» и «Халлом». В одном из игровых эпизодов Кэйхилл врезался в Мэйсона, и Райан получил тяжелые повреждения головы. Медики приводили его в чувство в течение 5 минут, но он не смог продолжить игру и был заменен.

13 февраля 2018 года, спустя более чем год после того столкновения, Мэйсон принял решение завершить карьеру.

Райан обследовался у многих нейрологов и нейрохирургов, которые посчитали, что футболисту нельзя возвращаться в большой спорт.

Мы недавно писали текст про Мэйсона и его травму. Он вот тут.

  • Мэйсон – воспитанник «Тоттенхэма».
  • В 2016 году он перешел в «Халл Сити» за 15,4 миллиона евро.

Все новости Чемпионшипа

По теме

Чемпионшип

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Тампа» сначала отыгралась с 0:3, а потом по приколу все равно профукала «Торонто»

02:16
Популярные видео
Матч НХЛ: 12 шайб, 2 из которых – с буллитов. Когда вы в последний раз 2 буллита за матч видели?
 29 просмотров2 ч
«Флайерс» сорвали в Вегасе джек-пот из четырех шайб, поучаствовал даже Проворов
1 099 просмотров18 ч
А еще вам может понравиться