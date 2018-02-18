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«Куда я полез?» Леонид Слуцкий пришел в КВН и высмеял провал в «Халле»
Чувство юмора – замечательная штука.
Леонид Слуцкий, в декабре 2017 года уволеный из «Халл Сити», сыграл одну из ролей в миниатюре КВН.
Коуч с юмором отнесся к неудачной работе в Англии. На возгласы одного из участников минииатюры «Куда я полез?» Слуцкий ответил: «Это куда я полез?»
- Слуцкий проработал в «Халл Сити» 5 месяцев.
- Под его руководством клуб оказался на грани падения в зону вылета «Чемпионшипа».
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