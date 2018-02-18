«Куда я полез?» Леонид Слуцкий пришел в КВН и высмеял провал в «Халле»

Леонид Слуцкий, в декабре 2017 года уволеный из «Халл Сити», сыграл одну из ролей в миниатюре КВН.

Коуч с юмором отнесся к неудачной работе в Англии. На возгласы одного из участников минииатюры «Куда я полез?» Слуцкий ответил: «Это куда я полез?»

Слуцкий проработал в «Халл Сити» 5 месяцев.

Под его руководством клуб оказался на грани падения в зону вылета «Чемпионшипа».

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