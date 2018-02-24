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Парень из «Фулхэма» забил 13 мячей за 16 ударов с створ. Ему 17 лет

Парень из «Фулхэма» забил 13 мячей за 16 ударов с створ. Ему 17 лет
Eurosport

32 мин. назадОбновлено 15 мин. назад

Райан Сессеньон даже не нападающий.

«Фулхэм» принимал «Вулверхэмптон» в матче 34-го тура Чемпионшипа (2:0).

Хозяева открыли счет на 38-й минуте благодаря голу Райана Сессеньона.

17-летний вингер демонстрирует немыслимую статистику в сезоне-2017/18. Райан нанес 16 ударов по воротам в матчах Чемпионшипа. 13 из них достигли цели. Никто из одноклубников Сессеньона не забил больше семи мячей.

  • В 2016 году Сессеньон стал самым молодым голеадором в истории Чемпионшипа и Кубка Англии.
  • Сессеньон со сборной Англии выиграл Евро U-19. Он вошел в символическую сборную турнира.
  • Райан способен сыграть и флангового защитника и стот 8 млн евро.
  • «Фулхэм» идет пятым.

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