Парень из «Фулхэма» забил 13 мячей за 16 ударов с створ. Ему 17 лет

«Фулхэм» принимал «Вулверхэмптон» в матче 34-го тура Чемпионшипа (2:0).

Хозяева открыли счет на 38-й минуте благодаря голу Райана Сессеньона.

17-летний вингер демонстрирует немыслимую статистику в сезоне-2017/18. Райан нанес 16 ударов по воротам в матчах Чемпионшипа. 13 из них достигли цели. Никто из одноклубников Сессеньона не забил больше семи мячей.

В 2016 году Сессеньон стал самым молодым голеадором в истории Чемпионшипа и Кубка Англии.

Сессеньон со сборной Англии выиграл Евро U-19. Он вошел в символическую сборную турнира.

Райан способен сыграть и флангового защитника и стот 8 млн евро.

«Фулхэм» идет пятым.

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