PA Sport
«Сандерленд» оборудовал стадион комнатами для бездомных из-за холодной погоды
Душевный поступок клуба.
«Сандерленд» совершил красивый жест: руководство клуба оборудовало стадион комнатами для бездомных. Бродяги бесплатно могут погреться на арене, перекусить и выпить согревающие напитки. «Стэдиум оф Лайт» откроется в понедельник.
Все из-за холодной погоды: на Туманном Альбионе выпало много снега, а в некоторых городах температура опустилась ниже нуля.
Ранее «Сандерленд» оборудовал комнату для детей с аутизмом, чтобы они не боялись приходить на стадион.
- В прошлом сезоне «Сандерленд» играл в АПЛ, но вылетел.
- В Чемпионшипе у «черных котов» тоже все плохо – они на последнем месте и могут вылететь в Лигу-1.
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