«Сандерленд» оборудовал стадион комнатами для бездомных из-за холодной погоды

«Сандерленд» совершил красивый жест: руководство клуба оборудовало стадион комнатами для бездомных. Бродяги бесплатно могут погреться на арене, перекусить и выпить согревающие напитки. «Стэдиум оф Лайт» откроется в понедельник.

Все из-за холодной погоды: на Туманном Альбионе выпало много снега, а в некоторых городах температура опустилась ниже нуля.

Ранее «Сандерленд» оборудовал комнату для детей с аутизмом, чтобы они не боялись приходить на стадион.

В прошлом сезоне «Сандерленд» играл в АПЛ, но вылетел.

В Чемпионшипе у «черных котов» тоже все плохо – они на последнем месте и могут вылететь в Лигу-1.

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