Игрок «Мидлсбро» настолько безобразно развел мяч с центра поля, как не смогут даже во дворе

«Мидлсбро» в рамках 35-го тура «Чемпионшипа» встречается с «Лидсом» (3:0 во втором тайме).

Хозяевам досталось право начать матч с центра поля, но полузащитник Грант Лендбиттер сделал это ужаснее некуда: парень исполнил ноулук пас в стиле Роналдиньо, но пнул мяч в ноги сопернику.

«Мидлсбро» занимает шестое место в «Чемпионшипе», дающее право на участие в стыковых матчах за выход в АПЛ.

«Лидс» отстает на 6 баллов, но идет только 11-м.

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