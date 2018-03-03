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Игрок «Мидлсбро» настолько безобразно развел мяч с центра поля, как не смогут даже во дворе

Игрок «Мидлсбро» настолько безобразно развел мяч с центра поля, как не смогут даже во дворе
Eurosport

39 мин. назад

Настоящий пас в никуда.

«Мидлсбро» в рамках 35-го тура «Чемпионшипа» встречается с «Лидсом» (3:0 во втором тайме).

Хозяевам досталось право начать матч с центра поля, но полузащитник Грант Лендбиттер сделал это ужаснее некуда: парень исполнил ноулук пас в стиле Роналдиньо, но пнул мяч в ноги сопернику.

  • «Мидлсбро» занимает шестое место в «Чемпионшипе», дающее право на участие в стыковых матчах за выход в АПЛ.
  • «Лидс» отстает на 6 баллов, но идет только 11-м.

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