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Игрок «Сандерленда» Даррон Гибсон махнул рюмочку и разнес 4 автомобиля, пока гнал на тренировку

Игрок «Сандерленда» Гибсон махнул рюмочку и разнес 4 автомобиля, пока гнал на тренировку
Eurosport

2 ч. назад

Это с ним не в первый раз.

Полузащитник «Сандерленда» Даррон Гибсон угодил в автомобильную аварию по пути на тренировку команды.

Как сообщает Daily Mail, Гибсон был замечен в разговоре с полицией после того, как протаранил 4 припаркованные машины. Предположительно, игрок сел за руль, превысив допустимый лимит алкоголя в крови.

  • В 2015 году Гибсона уже лишали водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде. Тогда футболист сбил велосипедиста.
  • «Сандерленд» в 38-м туре Чемпионшипа уступил «Престону» – 0:2.
  • Сейчас Гибсон восстанавливается от травмы паха и до апреля не сыграет в футбол.

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