Getty Images
Игрок «Сандерленда» Даррон Гибсон махнул рюмочку и разнес 4 автомобиля, пока гнал на тренировку
Это с ним не в первый раз.
Полузащитник «Сандерленда» Даррон Гибсон угодил в автомобильную аварию по пути на тренировку команды.
Как сообщает Daily Mail, Гибсон был замечен в разговоре с полицией после того, как протаранил 4 припаркованные машины. Предположительно, игрок сел за руль, превысив допустимый лимит алкоголя в крови.
- В 2015 году Гибсона уже лишали водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде. Тогда футболист сбил велосипедиста.
- «Сандерленд» в 38-м туре Чемпионшипа уступил «Престону» – 0:2.
- Сейчас Гибсон восстанавливается от травмы паха и до апреля не сыграет в футбол.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте