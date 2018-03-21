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Мостовой: «Слуцкий говорит, что в Англии тренеров уважают. Тогда почему его оттуда вышвырнули?»

Мостовой: «Слуцкий говорит, что в Англии тренеров уважают. Тогда почему его оттуда вышвырнули?»
Eurosport

1 час назад

Эксперт жестко прошелся по новому тренеру «Витесса».

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова Леонида Слуцкого, который в эфире программы «Вечерний Ургант» отметил, что в Англии к тренерам относятся уважительно, а в России – как к физрукам.

«Что значит там уважают, а тут не уважают? Наше глобальное различие – в результатах. Там в футбол играют, а у нас в футбол ходят, гуляют.

Почему мы обращаем внимание на то, что говорит Слуцкий? Он никогда за границей не играл и работал там случайно несколько месяцев.

Смешно! Если там так относятся к тренерам, что ж у него там ничего не получилось и его оттуда вышвырнули?» – процитировал Мостового НСН.

  • По ходу сезона-2017/18 Слуцкого уволили из «Халл Сити» за неудовлетворительные результаты.
  • Со следующего сезона российский тренер будет работать в голландском «Витессе».

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