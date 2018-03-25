Владелец «Ноттингем Форрест» обвиняется в контрабанде двух тонн героина на танкере

Владельцу «Ноттингем Форрест» Эвангелосу Маринакису, предъявили обвинения в незаконном обороте наркотиков и контрабанде героина.

В пятницу греческий прокурор Эйрини Цива назвал очень серьезными обвинения против Маринакиса: в частности говорится об эпизоде с перехваченным в порту Пиреи танкером, который перевозит 2,1 тонны героина в 2014 году.

50-летний Маринакис также был обвинен в финансировании незаконной операции. Трое его близких соратников были названы соучастниками преступления. Судебное расследование зафиксировало банковские переводы, которые вызвали подозрение. Несколько из них связаны с конфискованным судном и, вероятно, использовались для его финансирования, сообщает The Guardian.

Бизнесмен заявил греческой прессе, что невиновен и стал жертвой заговора.

Маринакис стал мажоритарным акционером «Ноттингема» в мае 2017 года.

Он также владеет греческим клубом «Олимпиакос» и был президентом греческой Суперлиги.

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