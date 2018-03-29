Габриэль Агбонлахор покинет «Астон Виллу» в конце сезона. Он провел в системе клуба 17 лет

Нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор не продлит контракт с командой и покинет клуб в июле 2018 года.

«Вилла» не продлит контракт с форвардом вне зависимости от того, в каком дивизионе будет играть команда в следующей сезоне. Габи получает по контракту 28 тысяч евро в неделю, сообщает The Telegraph. Нападающий забил всего два гола с моменты вылета клуба из АПЛ, что означает каждый его забитый мяч обошелся почти в 1,5 миллиона евро.

Сообщается, что игрок рассматривает вариант с MLS.

Агбонлахор провел в системе клуба 17 лет.

В Чемпионшипе-2017/18 в активе 31-летнего нападающего 6 матчей, 1 мяч и 1 ассист.

За всю карьеру в «Астон Вилле» он провел 363 матча, в которых забил 85 мячей.

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