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Астон Вилла - Дерби Каунти

Чемпионшип - 27 мая 2019

Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Астон Вилла – Дерби Каунти на Eurosport.ru! 27 мая 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Дин Смит или Фрэнк Лэмпард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Астон Вилла и Дерби Каунти и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Астон Вилла и Дерби Каунти, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

