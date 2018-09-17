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Фрэнк Лэмпард сцепился с ассистентом арбитра и впервые в тренерской карьере был удален со скамейки

Лэмпард сцепился с ассистентом арбитра и впервые в тренерской карьере был удален со скамейки
Eurosport

15 ч. назад

Прошел крещение Чемпионшипом.

Коуч «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард заработал первое удаление в тренерской карьере.

В матче седьмого тура Чемпионшипа «бараны» на выезде уступили «Ротерхэму» (0:1). Во втором тайме арбитр сперва удалил игрока «Дерби» Тома Лоуренса, а затем назначил в ворота гостей пенальти, с которого был забит победный мяч.

Решения судьи вызвали негодование Лэмпарда, за что Питер Бэнкс показал бывшему полузащитнику «Челси» и «Манчестер Сити» красную карточку.

«Я не услышал ни слова от рефери. Мне нужно почитать правила, потому что я не хотел покидать игру. Меня расстроил фол за игру рукой. Если судья все сделал по правилам, то тренеров нужно удалять в каждом матче. Пенальти не было. Они получили легкий пенальти, но в нашу пользу не назначили другой одиннадцатиметровый», – приводит слова Лэмпарда BBC.

  • Еще одним поводом к недовольству Лэмпарда стало то, что Бэнкс показал игроку «Ротерхэма» Джо Мэттоку всего лишь желтую карточку за грубый фол, хотя ранее арбитр дал прямую красную футболисту «Дерби».
  • Лэмпард пасет «баранов» с 31 мая 2018 года.

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