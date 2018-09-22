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Парень из «Виллы» использовал магию вне Хогвартса и вколотил в девятку по невероятной траектории

Парень из «Виллы» использовал магию вне Хогвартса и вколотил в девятку по невероятной траектории
Eurosport

8 мин. назад

После этого гола ты поверишь в чудеса и Джона Макгинна.

«Астон Вилла» проиграла клубу «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 1:2, но горечь от поражения скрасил невероятный эпизод с участием шотландского полузащитника Джона Макгинна.

Футболист отметился шикарным ударом с лета, но и это было не самым зрелищным: мяч в воздухе плавно сменил траекторию, будто наткнулся на сопротивление, и, щелкнув о крестовину, залетел точно в угол.

  • «Астон Вилла» занимает в Чемпионшипе 12-ю строчку.
  • За 8 игр Макгинн забил один мяч и отдал 2 ключевых паса.

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