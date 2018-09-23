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The Sun: у Сейдо Берахино из «Сток Сити» за полтора месяца родилось 3 ребенка от трех разных женщин

The Sun: у Берахино за полтора месяца родилось 3 ребенка от трех разных женщин
Eurosport

36 мин. назад

Игрок компенсирует неудачи на поле удачами в половой жизни.

Нападающий «Сток Сити» Сейдо Берахино как минимум дважды стал отцом в период с 30 мая по 17 июля.

По данным The Sun, первой женщиной, родившей от Берахино, стала его бывшая невеста Стефания Кристофору. В свидетельстве о рождении мальчика по имени Коста футболист указан как отец.

Другой признанный ребенок Берахино – девочка по имени Ания Мария. Ее маму зовут Челси, и выглядит она сногсшибательно:

Кроме первых двух, есть еще одна женщина: она заявляет, что тоже родила от Сейдо. 28-летняя дама ведет переговоры с игроком и его юристами – на данный момент в свидетельстве о рождении малыша нет имени Берахино.

  • Женщина, чей ребенок пока не признан, – подруга детства Берахино.
  • Игрок расстался с невестой Стефанией из-за того, что на День святого Валентина привел домой Челси – ту самую, что родила второго ребенка.
  • У Берахино недавно была сухая серия в 913 дней – именно столько английский нападающий уходил с поля без забитого гола.

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