Other Agency
«Брентфорд» представил пособие «Как не нужно подавать угловые». 12 секунд – и мяч в твоих воротах
После этого гола в «Дерби» проснулась сила, и «бараны» взяли три очка.
В матче девятого тура английского Чемпионшипа «Дерби Каунти» на своем поле выиграл у «Брентфорда» – 3:1.
Хозяева пропустили уже на первой минуте, но довольно скоро исправились. Помог дурацкий розыгрыш углового в исполнении «Брентфорда»: после такого подарка «баранам» хватило трех пасов, чтобы занести мяч в ворота противника.
- «Дерби» занимает шестую строчку в турнирной таблице.
- «Брентфорд» идет следом – на седьмом месте.
Лэмпард сцепился с ассистентом арбитра и впервые в тренерской карьере был удален со скамейки
Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте