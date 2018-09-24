«Брентфорд» представил пособие «Как не нужно подавать угловые». 12 секунд – и мяч в твоих воротах

В матче девятого тура английского Чемпионшипа «Дерби Каунти» на своем поле выиграл у «Брентфорда» – 3:1.

Хозяева пропустили уже на первой минуте, но довольно скоро исправились. Помог дурацкий розыгрыш углового в исполнении «Брентфорда»: после такого подарка «баранам» хватило трех пасов, чтобы занести мяч в ворота противника.

«Дерби» занимает шестую строчку в турнирной таблице.

«Брентфорд» идет следом – на седьмом месте.

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