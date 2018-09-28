Eurosport
Думали, в Чемпионшипе одни дуболомы? А тут магические голы дальними ударами
Такая красота, что аж страшно.
В матче десятого тура Чемпионшипа между «Шеффилд Уэнсдей» и «Лидс Юнайтед» забили невероятный гол, от которого падает челюсть.
На 45-й минуте полузащитник хозяев Адам Рич получил мяч после выброса из аута и скидки головой Стивена Флетчера. Он сместился с правого фланга и что есть сил бабахнул с левой ноги. Удар полетел по дуге, стукнулся в левую штангу, приземлился за спину голкипера и оказался в сетке.
- «Лидс» сравнял счет на 54-й минуте, на момент написания новости команды играют вничью – 1:1.
- Для 25-летнего Адама Рича это второй забитый мяч в сезоне в восьми встречах.
Парень из «Виллы» использовал магию вне Хогвартса и вколотил в девятку по невероятной траектории
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте