Думали, в Чемпионшипе одни дуболомы? А тут магические голы дальними ударами

В матче десятого тура Чемпионшипа между «Шеффилд Уэнсдей» и «Лидс Юнайтед» забили невероятный гол, от которого падает челюсть.

На 45-й минуте полузащитник хозяев Адам Рич получил мяч после выброса из аута и скидки головой Стивена Флетчера. Он сместился с правого фланга и что есть сил бабахнул с левой ноги. Удар полетел по дуге, стукнулся в левую штангу, приземлился за спину голкипера и оказался в сетке.

«Лидс» сравнял счет на 54-й минуте, на момент написания новости команды играют вничью – 1:1.

Для 25-летнего Адама Рича это второй забитый мяч в сезоне в восьми встречах.

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