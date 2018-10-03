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Болельщики «Астон Виллы» швырнули капусту в главного тренера Стива Брюса во время матча

Болельщики «Астон Виллы» швырнули капусту в главного тренера во время матча
Eurosport

10 мин. назад

Ярче любых слов показывает градус тепла между коучем и фанатами.

Матч Чемпионшипа «Астон Вилла» – «Престон» завершился со счетом 3:3.

На 84-й минуте в главного тренера «Виллы» Стива Брюса полетела с трибун капуста и обидные выкрики со стороны болельщиков клуба, желавших, чтобы мужчину уволили с его поста.

Британский коуч ощущает, что все его решения в текущем сезоне подвергаются сомнению со стороны фанатов, а то, что он увидел на стадионе, ему показалось неправильным.

«Парень, которого сейчас допрашивают... К сожалению, эта ситуация ярко показывает, в каком обществе мы живем. Больше никого не уважают.

Я нахожу весь эпизод крайне оскорбительным. Единственное стремление, которое у меня всегда было – работать, закатав рукава. И идти дальше», – передает BBC слова оскорбленного 57-летнего мужчины.

  • «Астон Вилла» плетется на 12-й строчке Чемпионшипа.
  • Стив Брюс работает в клубе с 2016 года.

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