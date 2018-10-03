Eurosport
Болельщики «Астон Виллы» швырнули капусту в главного тренера Стива Брюса во время матча
Ярче любых слов показывает градус тепла между коучем и фанатами.
Матч Чемпионшипа «Астон Вилла» – «Престон» завершился со счетом 3:3.
На 84-й минуте в главного тренера «Виллы» Стива Брюса полетела с трибун капуста и обидные выкрики со стороны болельщиков клуба, желавших, чтобы мужчину уволили с его поста.
Британский коуч ощущает, что все его решения в текущем сезоне подвергаются сомнению со стороны фанатов, а то, что он увидел на стадионе, ему показалось неправильным.
«Парень, которого сейчас допрашивают... К сожалению, эта ситуация ярко показывает, в каком обществе мы живем. Больше никого не уважают.
Я нахожу весь эпизод крайне оскорбительным. Единственное стремление, которое у меня всегда было – работать, закатав рукава. И идти дальше», – передает BBC слова оскорбленного 57-летнего мужчины.
- «Астон Вилла» плетется на 12-й строчке Чемпионшипа.
- Стив Брюс работает в клубе с 2016 года.