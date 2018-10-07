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Daily Mail: Терри и Анри попали в список кандидатов на пост главного тренера «Астон Виллы»

Daily Mail: Терри и Анри попали в список кандидатов на пост главного тренера «Астон Виллы»
Eurosport

1 час назад

А мог бы Джон играть в «Спартаке».

Экс-нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри может возглавить «Астон Виллу».

Француз, который в настоящее время работает в тренерском штабе сборной Бельгии, рассматривается в качестве главного кандидата на замену Стиву Брюсу. В шорт-лист входит и Джон Терри, который сезон-2017/18 провел в клубе из Бирмингема, сообщает Daily Mail.

  • Стива Брюса уволили в начале октября.
  • После 12 туров «Вилла» занимает лишь 15 место в Чемпионшипе-2018/19.
  • Терри вел переговоры с московским «Спартаком», но так и не решился на переход.

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