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Daily Mail: Терри и Анри попали в список кандидатов на пост главного тренера «Астон Виллы»
А мог бы Джон играть в «Спартаке».
Экс-нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри может возглавить «Астон Виллу».
Француз, который в настоящее время работает в тренерском штабе сборной Бельгии, рассматривается в качестве главного кандидата на замену Стиву Брюсу. В шорт-лист входит и Джон Терри, который сезон-2017/18 провел в клубе из Бирмингема, сообщает Daily Mail.
- Стива Брюса уволили в начале октября.
- После 12 туров «Вилла» занимает лишь 15 место в Чемпионшипе-2018/19.
- Терри вел переговоры с московским «Спартаком», но так и не решился на переход.
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