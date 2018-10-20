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«Мидлсбро» и «Шеффилд» забыли правила футбола и перешли на регби у линии ворот

«Мидлсбро» и «Шеффилд» забыли правила футбола и перешли на регби у линии ворот
Eurosport

48 мин. назад

Стихийный перфоманс.

«Мидлсбро» уступил «Шеффилд Уэнсдей» в гостях – 1:2.

На финальной добавленной минуте к основному времени матча в штрафной «Шеффилда» началась странная толкотня: 15-й номер хозяев Лис зацепил противника так, что тот не смог перекатить мяч через линию ворот, и он остался в ногах футболиста «Боро». На последних секундах к мячу ринулись буквально все, поэтому у ворот «Уэнсдей» образовалась горка, больше похожая на розыгрыш в регби.

  • Поражение не сильно расстроило «Мидлсбро» – в Чемпионшипе клуб идет на первом месте с 25-ю очками.
  • У «Шеффилда» – шестая строчка и 19 баллов.
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