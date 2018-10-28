Полузащитник «Лидса» возомнил себя Диего Марадоной и сравнял счет рукой
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«Лидс» сыграл вничью в матче Чемпионшипа против «Ноттингем Форрест» – 1:1.
«Павлины» сравняли счет на 82-й минуте благодаря голу Кемара Руфа, но на повторах отчетливо видно, что он был забит с нарушением правил – мяч влетел в сетку после того, как Руф подставил руку.
- После 15-ти туров «Лидс» идет на втором месте в Чемпионшипе с 27 очками.
- «Ноттингем» занимает седьмое место, имея в активе 23 очка.
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