Полузащитник «Лидса» возомнил себя Диего Марадоной и сравнял счет рукой

«Лидс» сыграл вничью в матче Чемпионшипа против «Ноттингем Форрест» – 1:1.

«Павлины» сравняли счет на 82-й минуте благодаря голу Кемара Руфа, но на повторах отчетливо видно, что он был забит с нарушением правил – мяч влетел в сетку после того, как Руф подставил руку.

После 15-ти туров «Лидс» идет на втором месте в Чемпионшипе с 27 очками.

«Ноттингем» занимает седьмое место, имея в активе 23 очка.

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