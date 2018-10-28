Eurosport
«Дерби» катил к победе над «Мидлсбро», но тут защитник «баранов» ввернул ужасно нелепый автогол
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«Дерби Каунти» сыграл вничью с «Мидлсбро» в матче 15-го тура Чемпионшипа – 1:1.
Команда Фрэнка Лэмпарда вела в счете до 84-й минуты, когда за дело взялся ее защитник Джейден Богл. Англичанин хотел разрядить обстановку в штрафной, но неуклюже попал по мячу и отправил его точнехонько в сетку.
- За «Дерби» в прошедшем матче тоже забил чужой игрок – автогол на счету защитника «Мидлсбро» Джорджа Френда.
- «Мидлсбро» занимает третью строчку в турнирной таблице, «Дерби» – шестую.
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