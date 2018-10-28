Eurosport

«Дерби» катил к победе над «Мидлсбро», но тут защитник «баранов» ввернул ужасно нелепый автогол

«Дерби» катил к победе над «Мидлсбро», но тут защитник «баранов» ввернул ужасно нелепый автогол
Eurosport

16 мин. назад

Эксплейнер, как испортить всем настроение одним движением.

«Дерби Каунти» сыграл вничью с «Мидлсбро» в матче 15-го тура Чемпионшипа – 1:1.

Команда Фрэнка Лэмпарда вела в счете до 84-й минуты, когда за дело взялся ее защитник Джейден Богл. Англичанин хотел разрядить обстановку в штрафной, но неуклюже попал по мячу и отправил его точнехонько в сетку.

  • За «Дерби» в прошедшем матче тоже забил чужой игрок – автогол на счету защитника «Мидлсбро» Джорджа Френда.
  • «Мидлсбро» занимает третью строчку в турнирной таблице, «Дерби» – шестую.

Лэмпард сцепился с ассистентом арбитра и впервые в тренерской карьере был удален со скамейки

Eurosport в твиттере

Курлык! Подписывайся на нас в твиттере

По теме

Чемпионшип

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Туктамышева упала в произвольной программе, но все равно придушила соперниц на Гран-при Канады

01:00
Популярные видео
Эталонное выступление Медведевой в произвольной программе, которое принесло ей бронзу Skate Canada
 377 просмотров3 ч
Прокат Медведевой и та самая ошибка, которая откинула ее на седьмое место в короткой программе
2 520 просмотров17 ч
А еще вам может понравиться