«Дерби» катил к победе над «Мидлсбро», но тут защитник «баранов» ввернул ужасно нелепый автогол

«Дерби Каунти» сыграл вничью с «Мидлсбро» в матче 15-го тура Чемпионшипа – 1:1.

Команда Фрэнка Лэмпарда вела в счете до 84-й минуты, когда за дело взялся ее защитник Джейден Богл. Англичанин хотел разрядить обстановку в штрафной, но неуклюже попал по мячу и отправил его точнехонько в сетку.

За «Дерби» в прошедшем матче тоже забил чужой игрок – автогол на счету защитника «Мидлсбро» Джорджа Френда.

«Мидлсбро» занимает третью строчку в турнирной таблице, «Дерби» – шестую.

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