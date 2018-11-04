Парни «Лидса» показали, как нужно отрабатывать в обороне, и всемером съели соперника
Когда старание бьет класс.
«Лидс Юнайтед» побил «Уиган» в 16-м туре Чемпионшипа со счетом 2:1.
Лидер Чемпионшипа устроил мастер-класс по командной игре для эгоистичных футболистов. В одном эпизоде игрок «павлинов» потерял мяч, и «Уиган» соорудил быструю контратаку. Но уже спустя две-три секунды отжимать мяч у противника бросились семеро футболистов «Юнайтед».
- «Лидс» занимает первую строчку таблицы, но с минимальным отрывом от второго, третьего и даже пятого места.
- 10 ноября «Лидс Юнайтед» играет с «Вест Бромвичем» в 20:30 по Москве.
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