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Парни «Лидса» показали, как нужно отрабатывать в обороне, и всемером съели соперника

Парни «Лидса» показали, как нужно отрабатывать в обороне, и всемером съели соперника
Eurosport

23 мин. назад

Когда старание бьет класс.

«Лидс Юнайтед» побил «Уиган» в 16-м туре Чемпионшипа со счетом 2:1.

Лидер Чемпионшипа устроил мастер-класс по командной игре для эгоистичных футболистов. В одном эпизоде игрок «павлинов» потерял мяч, и «Уиган» соорудил быструю контратаку. Но уже спустя две-три секунды отжимать мяч у противника бросились семеро футболистов «Юнайтед».

  • «Лидс» занимает первую строчку таблицы, но с минимальным отрывом от второго, третьего и даже пятого места.
  • 10 ноября «Лидс Юнайтед» играет с «Вест Бромвичем» в 20:30 по Москве.
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