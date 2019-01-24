Джон Оби Микел вернулся из Китая и подписал полугодичный контракт с «Мидлсбро»

Экс-полузащитник «Челси» Джон Оби Микел вернулся в Англию и подписал соглашение с клубом Чемпионшипа «Мидлсбро».

Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2018/19. Последней командой 31-летнего Микела был китайский «Тяньцзинь Тэда», за который он выступал с 2017 года.

Джон Оби посвятил 11 лет «Челси», за который провел 249 матчей и забил один мяч.

В Китае Микел провел 31 матч и отметился тремя мячами.

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