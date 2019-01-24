Джон Оби Микел вернулся из Китая и подписал полугодичный контракт с «Мидлсбро»
Поможет клубу вернуться в элиту.
Экс-полузащитник «Челси» Джон Оби Микел вернулся в Англию и подписал соглашение с клубом Чемпионшипа «Мидлсбро».
Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2018/19. Последней командой 31-летнего Микела был китайский «Тяньцзинь Тэда», за который он выступал с 2017 года.
- Джон Оби посвятил 11 лет «Челси», за который провел 249 матчей и забил один мяч.
- В Китае Микел провел 31 матч и отметился тремя мячами.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте