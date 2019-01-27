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Футболист «Шеффилда» исполнил трибьют рестлеру и отпраздновал гол, натянув на руку носок

Футболист «Шеффилда» исполнил трибьют рестлеру и отпраздновал гол, натянув на руку носок
Eurosport

26 мин. назад

Необычная пасхалка.

Футболист «Шеффилд Юнайтед» Билли Шарп надел на руку носок при праздновании мяча в ворота «Норвича» – команды Чемпионшипа сыграли вничью (2:2).

Все куда интереснее, чем странная фантазия 32-летнего игрока. «Мистер носочек» – это инвентарь актера, писателя и рестлера Мика Фоли. На ивентах WWE мужчина в образе персонажа по имени Мэнкайнд (от mankind – человечество) засовывал оппоненту в рот разрисованный носок в качестве финишера.

Фоли оценил задумку Билли и поблагодарил его в твиттере.

  • За 26 матчей Билли отметился 16+1.
  • «Норвич» занимает вторую строчку в таблице лиги, «Шеффилд» на третьем.
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