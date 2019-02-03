Эпичная заварушка фанов «Бристоля» и «Суонси», напомнившая о суровой Британии 1980-х
Как в старые и не очень добрые времена.
Матч 30-го тура английского Чемпионшипа между «Бристоль Сити» и «Суонси» запомнится дракой фанатов во время игры.
Полиция долго досматривала болельщиков гостей, и те смогли попасть на трибуны только к 18-й минуте. Фанам «лебедей» очень не понравилось такое гостеприимство и они затеяли небольшую драку с ребятами из Бристоля, прежде чем вмешались сотрудники правопорядка.
- Матч закончился победой хозяев со счетом 2:0.
- «Бристоль» идет в зоне плей-офф – на шестом месте. «Суонси» занимает 13-ю строчку.
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