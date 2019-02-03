Twitter

Игрок «Астон Виллы» наступил сопернику бутсой на лицо и превратил его в кровавую кашу

Игрок «Астон Виллы» наступил сопернику бутсой на лицо и превратил его в кровавую кашу
Eurosport

42 мин. назад

Трушный английский футбол выглядит именно так.

В матче 30-го тура Чемпионшипа «Рединг» на своем поле сыграл вничью с «Астон Виллой» – 0:0.

В одном из эпизодов нападающий «Рединга» Нелсон Оливейра получил серьезную травму лица: на португальца наступил игрок «вилланов» Тайрон Мингс и, кажется, сделал это умышленно.

Теперь лицо Оливейры выглядит вот так:

  • Мингс закончил матч без желтой карточки.
  • «Рединг» занимает 22-ю строчку в турнирной таблице, «Астон Вилла» – девятую.

Бьельса заявил, что шпионил за всеми соперниками по Чемпионшипу в сезоне-2018/19

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на нас в инстаграме

По теме

Чемпионшип

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Голище Тарасенко в падении и ассисты Панарина в бенефисе героев МЧМ-2011

03:20
Популярные видео
Ребята из «Торонто» только во втором периоде поняли, что Малкин не играет, и закамбэчили
 740 просмотров8 ч
Макдэвид обнулил трех соперников и забросил чудо-шайбу, но «Эдмонтон» все равно проиграл
1 421 просмотров9 ч