Игрок «Астон Виллы» наступил сопернику бутсой на лицо и превратил его в кровавую кашу

В матче 30-го тура Чемпионшипа «Рединг» на своем поле сыграл вничью с «Астон Виллой» – 0:0.

В одном из эпизодов нападающий «Рединга» Нелсон Оливейра получил серьезную травму лица: на португальца наступил игрок «вилланов» Тайрон Мингс и, кажется, сделал это умышленно.

Теперь лицо Оливейры выглядит вот так:

Мингс закончил матч без желтой карточки.

«Рединг» занимает 22-ю строчку в турнирной таблице, «Астон Вилла» – девятую.

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