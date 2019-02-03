Игрок «Астон Виллы» наступил сопернику бутсой на лицо и превратил его в кровавую кашу
Трушный английский футбол выглядит именно так.
В матче 30-го тура Чемпионшипа «Рединг» на своем поле сыграл вничью с «Астон Виллой» – 0:0.
В одном из эпизодов нападающий «Рединга» Нелсон Оливейра получил серьезную травму лица: на португальца наступил игрок «вилланов» Тайрон Мингс и, кажется, сделал это умышленно.
Теперь лицо Оливейры выглядит вот так:
- Мингс закончил матч без желтой карточки.
- «Рединг» занимает 22-ю строчку в турнирной таблице, «Астон Вилла» – девятую.
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