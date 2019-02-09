«Астон Вилла» горела 0:3 к 82-й минуте, а затем выдала номинанта на камбэк года

Матч «Астон Виллы» и «Шеффилд Юнайтед» в рамках 31-го тура английского Чемпионшипа подарил зрителям впечатляющий сюжет.

Хотя первые 80 минут не предвещали болельщикам на «Вилла Парк» ничего хорошего – хозяева безнадежно горели со счетом 0:3.

Но Тайрон Мингз, Тэмми Абрахам и Эндри Грин выдали супервозвращение «львов». Спасительный третий гол был забит на четвертой добавленной минуте.

«Астон Вилла» набрала 41 очко и отстает от зоны плей-офф на три балла, при этом сыграв на два матча больше конкурентов.

«Шеффилд» идет третьим в 55 очками.

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