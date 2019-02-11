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Яростная битва «Ипсвича» и «Норвича»: даже коучи ринулись в бой и получили красные

Яростная битва «Ипсвича» и «Норвича»: даже коучи ринулись в бой и получили красные
Eurosport

44 мин. назад

Можно понять Слуцкого, который надолго там не задержался.

В английском Чемпионшипе состоялось дерби Восточной Англии, в котором «Норвич» обыграл «Ипсвич» (3:0), а игра минимум на 3 минуты прервалась из-за массовой потасовки.

Конфликт разгорелся после того, как футболист «Ипсвича» Джон Нолан жестко прессанул Макса Ааронса из противоположной команды. Футболисты обоих клубов высыпали к месту инцидента и начали толкаться. К ним присоединились резервные игроки, клубный стафф и даже тренеры – коучу «трактористов» Полу Ламберту показали красную и увели в подтрибунное помещение. Такая же участь ждала Криса Домогаллу из «Норвича».

  • «Норвич» лидирует в таблице Чемпионшипа с 60 баллами.
  • «Ипсвич» скребет дно турнирки на последней строчке с 18 очками.
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