Нападающий «Сток Сити» Сейдо Берахино летом перейдет в новый клуб.

Как сообщает The Telegraph, «Сток» намерен расстаться с игроком из-за очередного нарушения дисциплины. Утром в понедельник Берахино был арестован по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом виде. Сам англичанин утверждает, что пытался сбежать от банды, которая хотела украсть его машину.

Сейдо БерахиноGetty Images

«Сток» проведет внутреннее расследование касательно этого инцидента. Если окажется, что Берахино действительно сел за руль в нетрезвом виде, его накажут штрафом в размере двухнедельной зарплаты и, вероятно, найдут лазейки для расторжения контракта.

Вождение авто в состоянии алкогольного опьянения – не первый серьезный проступок в карьере Берахино.

Футболист, считавшийся очень перспективным (его даже хотели взять в «Тоттенхэм»), стремительно губит свою карьеру: в 2017 году он провалил тест на наркотики и отбыл секретную 8-недельную дисквалификацию. В тот раз Сейдо заявил, что наркотики подсыпали в его напиток в ночном клубе.

В 2016-2018 годах Берахино уходил с поля без гола на протяжении 913 дней – зато за этот же период оплодотворил как минимум двух женщин (а возможно, что была еще и третья). По всей видимости, Сейдо не так уж сильно интересует футбол: женщины, машины и алкоголь привлекают его сильнее.

В Чемпионшипе-2018/19 Берахино провел 23 матча и забил 3 мяча.

«Сток» занимает 17-ю строчку в турнире из 22 команд.

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