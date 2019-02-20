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Отец подарил сыну право быть маскотом на матче «Астон Виллы» – малец разревелся от счастья
Этот день уже ничто не могло сделать его более счастливым.
Мужчина по имени Саймон Оуэн подарил сыну на 10-летие возможность вывести футболистов «Астон Виллы» на поле в качестве маскота.
Судя по профилю Саймона и реакции мальчишки, все в этой семье яростно болеют за «львов». Именинник сел на диван с упакованной в праздничную обертку коробку, внутри которой была открытка от клуба, майка Тэмми Абрахама и, видимо, приглашение.
В реплаи пришел сам клуб Чемпионшипа, поздравил мальчика с днем рождения и написал: «Увидимся в следующую субботу!»
- Матч, на который попадет сын Саймона, состоится 2 марта. «Астон Вилла» сыграет против «Дерби Каунти».
- В таблице Чемпионшипа «львы» занимают 10-ю строчку.
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