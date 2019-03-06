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Пока «Аякс» выносил «Реал» в ЛЧ, форвард «Дерби» Беннетт положил гениальный голасо через себя

Пока «Аякс» выносил «Реал», форвард «Дерби» положил гениальный голасо через себя
Eurosport

1 час назад

Какая красота.

Форвард «Дерби Каунти» Мейсон Беннетт невероятным ударом сравнял счет в матче Чемпионшипа против «Уигана».

22-летний нападающий после кросса в штрафную подстроился под мяч, положил корпус и неберущимся для вратаря ударом через себя отправил мяч в дальний угол.

  • «Дерби» дожал «Уиган» (2:1) и идет на седьмом месте, имея столько же очков, сколько у идущего в зоне плей-офф «Бристоля».
  • Для Беннетта этот гол стал вторым в чемпионате, он провел 21 матч.
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