Пока «Аякс» выносил «Реал» в ЛЧ, форвард «Дерби» Беннетт положил гениальный голасо через себя

Форвард «Дерби Каунти» Мейсон Беннетт невероятным ударом сравнял счет в матче Чемпионшипа против «Уигана».

22-летний нападающий после кросса в штрафную подстроился под мяч, положил корпус и неберущимся для вратаря ударом через себя отправил мяч в дальний угол.

«Дерби» дожал «Уиган» (2:1) и идет на седьмом месте, имея столько же очков, сколько у идущего в зоне плей-офф «Бристоля».

Для Беннетта этот гол стал вторым в чемпионате, он провел 21 матч.

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