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Фанат выбежал на поле и нокаутировал капитана «Астон Виллы» Джека Грилиша

Фанат выбежал на поле и нокаутировал капитана «Астон Виллы»
Eurosport

17 мин. назад

В бирмингемском дерби случилась жесть.

В матче 36-го тура Чемпионшипа встретились «Бирмингем Сити» и «Астон Вилла».

По ходу первого тайма на поле выбежал болельщик и зверски атаковал капитана «вилланов» Джека Грилиша. От удара кулаком ничего не подозревавший Грилиш упал на газон.

  • Противостояние «Бирмингема» и «Астон Виллы» – одно из самых принципиальных в английском футболе.
  • В турнирной таблице Чемпионшипа «Бирмингем» занимает десятую строчку, «Астон Вилла» – 14-ю.

Игрок «Астон Виллы» наступил сопернику бутсой на лицо и превратил его в кровавую кашу

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