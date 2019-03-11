Фанат, ударивший Джека Грилиша по голове, сказал, что это была шутка

Пол Митчелл, болельщик «Бирмингема», который нокаутировал капитана «Астон Виллы» Джека Грилиша, сказал, что сделал это в шутку.

Во время бирмингемского дерби, которое состоялось 10 марта, Митчелл выбежал на поле и, напав со спины, ударил Грилиша по голове. Как отмечает The Sun, после задержания фанат заявил, что запанчил капитана «вилланов» в шутку. Также Пол отметил, что находился на игре со своим отцом и не употреблял алкоголь.

Матч между «Бирмингемом» и «Астон Виллой» завершился победой «вилланов» со счетом 1:0. Победный мяч забил Грилиш.

Митчелл, засадивший Грилишу по голове, на протяжении более чем 20 лет был обладателем абонемента на матчи «Бирмингема».

За неправомерное поведение Митчелл схлопотал 14 недель тюрьмы.

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