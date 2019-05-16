«Прекрати плакать, Лэмпард». Фрэнки спел с игрокам песню о себе и потроллил «Лидс»
Все дело в шпионском скандале.
В ответном матче плей-офф Чемпионшипа «Дерби» обыграл «Лидс» со счетом 4:2 и по сумме двух матчей вышел в финал.
После победы в раздевалке «Каунти» началось бурное празднование. Главный тренер команды Фрэнк Лэмпард вместе с игроками пропел кричалку: «Stop crying Frank Lampard» (Прекрати плакать, Фрэнк Лэмпард), которую фанаты «Лидса» посвятили ему после шпионского скандала между командами.
- ·Первый матч «Дерби» проиграл со счетом 0:1.
- ·Перед январской игрой чемпионата между командами на базе «Дерби» был замечен шпион.
- ·Финал Чемпионшипа против команды Джона Терри «Астон Виллы» пройдет на «Уэмбли» 27 мая.
Лэмпард – о шпионаже Бьельсы: «Я бы предпочел больше не тренировать вовсе, чем посылать шпиона»
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