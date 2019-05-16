Команды под руководством легенд «Челси» Фрэнка Лэмпарда («Дерби», главный тренер) и Джона Терри («Астон Вилла», ассистент) сыграют в финале плей-офф Чемпионшипа за последнюю путевку в АПЛ.

«Астон Вилла» по пенальти обыграла «Вест Бромвич», «Дерби» проиграл первый матч «Лидсу» со счетом 0:1, но выиграл ответку со счетом 4:2.

Финал плей-офф Чемпионшипа пройдет на «Уэмбли» 27 мая.

Фрэнки возглавил «Дерби» в мае 2018 года, Джон «Виллу» – в октябре того же года.

Терри и Лэмпард были партнерами в «Челси» в 2001-14 годах. В этот период они выиграли 3 чемпионата Англии, 4 Кубка и 2 Суперкубка страны, 2 Кубка английской Лиги, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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