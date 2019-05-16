Высокому суду Лондона стало известно, что «Шеффилд Юнайтед» в 2017 году получил кредит в размере трех миллионов фунтов от члена семьи известного террориста Усамы бен Ладена.

Как сообщает Daily Mail, данное заявление прозвучало во время слушаний по делу Кевина Маккейба и принца Абдуллы, которые являются совладельцами «Шеффилда» и борются за полный контроль над клубом. Адвокат принца заявил о поступивших на счет «клинков» трех миллионах фунтов займа и назвал предполагаемый источник денег – семью покойного террориста.

По словам адвоката, Маккейб знал о происхождении средств; в качестве доказательства он привел электронные письма бывшего гендиректора клуба, который угрожал Маккейбу слить историю о финансировании семьей Бен Ладена в прессу.

Сам Маккейб отрицает все обвинения и утверждает, что это была шутка.

Ранее «Шеффилд Юнайтед» завоевал прямую путевку в Премьер-лигу. Также в АПЛ пробился «Норвич», а третий билет разыграют «Астон Вилла» и «Дерби Каунти».

Бен Ладен – основатель террористической организации «Аль-Каида» (запрещена на территории РФ), взял на себя ответственность за теракты в США 11 сентября 2001 года. Убит в 2011 году.

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