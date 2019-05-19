Футболисты «Дерби Каунти» во главе с Фрэнком Лэмпардом бурно отметили победу над «Лидсом» в плей-офф Чемпионшипа.

В социальных сетях появилось фото чека, который футболисты оплатили в баре. Празднование обошлось игрокам «Дерби» в 2802 английских фунта – примерно 2300 евро. Они выпили 209 пинт пива (119 литров), 75 ягермейстеров и 64 шота водки. Тем удивительнее выглядит в прайс-листе одинокая диетическая кола.

В ответном матче «Дерби» победил «Лидс» со счетом 4:2 и сыграет с «Астон Виллой» за выход в АПЛ.

Ассистент тренера «Астон Виллы» – Джон Терри, экс-партнер Лэмпарда по «Челси» и сборной Англии.

Команды Лэмпарда и Терри сыграют в финале плей-офф за путевку в АПЛ

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