Бывший голландский футболист Энди ван дер Мейде посоветовал игроку «Астон Виллы» Анвару Эль-Гази, которого связывают с трансфером в один из клубов АПЛ, не переходить в «Эвертон».

Как отмечает voetbalprimeur.nl, Эль-Гази принял участие в ток-шоу на голландском телевидении и рассказал, что к нему есть интерес со стороны одной из команд АПЛ. Ведущий программы предположил, что эта команда – «Эвертон», но присутствовавший в студии Ван дер Мейде не захотел даже слышать об этом.

«Не переходи в «Эвертон», не делай этого. Что за дерьмовый клуб. Никогда не переходи туда, это разрушит твою карьеру», – обратился Энди к 24-летнему Эль-Гази.

Ван дер Мейде играл за «Эвертон» в 2005-2009 годах.

У Эль-Гази все еще есть шанс выйти в АПЛ с «Астон Виллой»: 27 мая «вилланы» сыграют в финале плей-офф Чемпионшипа с «Дерби Каунти».

119 литров пива и шоты водки – это не русские хоккеисты, а футболисты Лэмпарда после прохода «Лидса»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android