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«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вернулась в АПЛ

«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вернулась в АПЛ
Eurosport

1 час назад

Джон Терри опередил Фрэнка Лэмпарда, словно Уэйна Бриджа.

«Астон Вилла» обыграла «Дерби Каунти» в финале плей-офф Чемпионшипа и зарезервировала себе место в Премьер-лиге-2019/20.

Команда, которой руководит Дин Смит, обыграла «баранов» Фрэнка Лэмпарда со счетом 2:1. Забитыми мячами со стороны «вилланов» отметились Анвар Эль-Гази и Джон Макгинн, со стороны «Дерби» – Мартин Уэгхорн.

  • Ранее путевками в АПЛ обзавелись «Шеффилд Юнайтед» и «Норвич Сити».
  • Из АПЛ в Чемпионшип вылетели «Хаддерсфилд Таун», «Фулхэм» и «Кардифф Сити».

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