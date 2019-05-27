«Астон Вилла» обыграла «Дерби Каунти» в финале плей-офф Чемпионшипа и зарезервировала себе место в Премьер-лиге-2019/20.

Команда, которой руководит Дин Смит, обыграла «баранов» Фрэнка Лэмпарда со счетом 2:1. Забитыми мячами со стороны «вилланов» отметились Анвар Эль-Гази и Джон Макгинн, со стороны «Дерби» – Мартин Уэгхорн.

Ранее путевками в АПЛ обзавелись «Шеффилд Юнайтед» и «Норвич Сити».

Из АПЛ в Чемпионшип вылетели «Хаддерсфилд Таун», «Фулхэм» и «Кардифф Сити».

Ван дер Мейде – игроку «Астон Виллы»: «Не переходи в «Эвертон», что за ********* [ужасный] клуб»

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