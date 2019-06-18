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The Times: «Дерби» рассматривает Джеррарда и Терри на замену Лэмпарду
Но Чемпионшип не очень интересен Стиви Джи.
Главный тренер «Рейджерс» Стивен Джеррард откажется от аналогичного поста в «Дерби Каунти» в случае освободившейся там вакансии.
Нынешний коуч «Дерби» Фрэнк Лэмпард близок к возвращению в «Челси», и руководство «Каунти» вышло на легенду «Ливерпуля», но получило отказ. Альтернативным вариантом является еще одна легенда «Челси» Джон Терри, сообщает The Times.
- Ранее сообщалось, что Лэмпард уже договорился с «Челси» о трехлетнем контракте.
- Терри – помощник главного тренера «Астон Виллы».
- В финале плей-офф Чемпионшипа «Астон Вилла» обыграла как раз «Дерби» Лэмпарда.
- «Рейнджерс» Джеррарда стали вторыми в чемпионате Шотландии-2018/19.
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