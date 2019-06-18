Главный тренер «Рейджерс» Стивен Джеррард откажется от аналогичного поста в «Дерби Каунти» в случае освободившейся там вакансии.

Нынешний коуч «Дерби» Фрэнк Лэмпард близок к возвращению в «Челси», и руководство «Каунти» вышло на легенду «Ливерпуля», но получило отказ. Альтернативным вариантом является еще одна легенда «Челси» Джон Терри, сообщает The Times.

Ранее сообщалось, что Лэмпард уже договорился с «Челси» о трехлетнем контракте.

Терри – помощник главного тренера «Астон Виллы».

В финале плей-офф Чемпионшипа «Астон Вилла» обыграла как раз «Дерби» Лэмпарда.

«Рейнджерс» Джеррарда стали вторыми в чемпионате Шотландии-2018/19.

The Times: Лэмпард согласился возглавить «Челси», Абрамович обещал не увольнять его 2 года

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