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The Times: «Дерби» рассматривает Джеррарда и Терри на замену Лэмпарду

The Times: «Дерби» рассматривает Джеррарда и Терри на замену Лэмпарду
Eurosport

1 час назад

Но Чемпионшип не очень интересен Стиви Джи.

Главный тренер «Рейджерс» Стивен Джеррард откажется от аналогичного поста в «Дерби Каунти» в случае освободившейся там вакансии.

Нынешний коуч «Дерби» Фрэнк Лэмпард близок к возвращению в «Челси», и руководство «Каунти» вышло на легенду «Ливерпуля», но получило отказ. Альтернативным вариантом является еще одна легенда «Челси» Джон Терри, сообщает The Times.

  • Ранее сообщалось, что Лэмпард уже договорился с «Челси» о трехлетнем контракте.
  • Терри – помощник главного тренера «Астон Виллы».
  • В финале плей-офф Чемпионшипа «Астон Вилла» обыграла как раз «Дерби» Лэмпарда.
  • «Рейнджерс» Джеррарда стали вторыми в чемпионате Шотландии-2018/19.

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