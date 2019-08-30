Кардифф Сити
    -
    21:45
    30.08.19
    Кардифф Сити Стэдиум
    Фулхэм
      Чемпионшип • Тур 6
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Кардифф - Фулхэм
      Чемпионшип - 30 августа 2019

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Кардифф Сити – Фулхэм на Eurosport.ru! 30 августа 2019 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Нил Уорнок или Скотт Паркер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кардифф Сити и Фулхэм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кардифф Сити и Фулхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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