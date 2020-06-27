Сток Сити
    -
    17:00
    27.06.20
    Бет365 Стэдиум
    Мидлсбро
      Чемпионшип • Тур 39
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Сток - Мидлсбро
      Чемпионшип - 27 июня 2020

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Сток Сити – Мидлсбро на Eurosport.ru! 27 июня 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Майкл О'Нил или Нил Уорнок? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сток Сити и Мидлсбро и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сток Сити и Мидлсбро, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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