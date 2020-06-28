Бристоль Сити
    -
    14:00
    28.06.20
    Эштон Гейт
    Шеффилд Уэнсдей
      Чемпионшип • Тур 39
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдей
      Чемпионшип - 28 июня 2020

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Бристоль Сити – Шеффилд Уэнсдей на Eurosport.ru! 28 июня 2020 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ли Джонсон или Гарри Монк? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бристоль Сити и Шеффилд Уэнсдей и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бристоль Сити и Шеффилд Уэнсдей, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет