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Брентфорд - Вест Бромвич

Чемпионшип - 26 июня 2020

Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Брентфорд – Вест Бромвич на Eurosport.ru! 26 июня 2020 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Томас Франк или Славен Билич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Брентфорд и Вест Бромвич и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Брентфорд и Вест Бромвич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

