Кардифф Сити
    -
    20:00
    30.06.20
    Кардифф Сити Стэдиум
    Чарльтон Атлетик
      Чемпионшип • Тур 40
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Кардифф - Чарльтон Атлетик
      Чемпионшип - 30 июня 2020

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Кардифф Сити – Чарльтон Атлетик на Eurosport.ru! 30 июня 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Нил Харрис или Ли Бойер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кардифф Сити и Чарльтон Атлетик и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кардифф Сити и Чарльтон Атлетик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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