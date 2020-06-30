Лидс Юнайтед
    -
    21:45
    30.06.20
    Элланд Роуд
    Лутон Таун
      Чемпионшип • Тур 40
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Лидс Юнайтед - Лутон Таун
      Чемпионшип - 30 июня 2020

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Лидс Юнайтед – Лутон Таун на Eurosport.ru! 30 июня 2020 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Марсело Бьельса или Натан Джонс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лидс Юнайтед и Лутон Таун и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Лидс Юнайтед и Лутон Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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