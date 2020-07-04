Дерби Каунти
    -
    14:30
    04.07.20
    Прайд парк
    Ноттингем Форест
      Чемпионшип • Тур 41
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Дерби Каунти - Ноттингем Форест
      Чемпионшип - 4 июля 2020

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Дерби Каунти – Ноттингем Форест на Eurosport.ru! 4 июля 2020 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Филлип Коку или Сабри Лямуши? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дерби Каунти и Ноттингем Форест и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Дерби Каунти и Ноттингем Форест, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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