Куинз Парк Рейнджерс
    -
    20:30
    30.06.20
    Лофтус Роуд
    Фулхэм
      Чемпионшип • Тур 40
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм
      Чемпионшип - 30 июня 2020

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Куинз Парк Рейнджерс – Фулхэм на Eurosport.ru! 30 июня 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Марк Ворбёртон или Скотт Паркер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Куинз Парк Рейнджерс и Фулхэм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Куинз Парк Рейнджерс и Фулхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет