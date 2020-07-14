Вест Бромвич
    -
    19:00
    14.07.20
    Хоторнс
    Фулхэм
      Чемпионшип • Тур 44
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Вест Бромвич - Фулхэм
      Чемпионшип - 14 июля 2020

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Вест Бромвич – Фулхэм на Eurosport.ru! 14 июля 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Славен Билич или Скотт Паркер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вест Бромвич и Фулхэм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Вест Бромвич и Фулхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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